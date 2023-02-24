Тухугов объяснил, почему вновь провалил взвешивание на турнире UFC 284
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов рассказал, почему не смог уложиться в вес перед боем на турнире UFC 284.
«Визу дали за шесть дней до боя. Я вылетел в Австралию, там акклиматизация, в четыре утра меня забирают на бой, в семь я дрался. Мне надо было подстроиться под это время, проснуться в четыре часа, пойти тренироваться и вес гонять. Был невыспавшийся, а когда ты сонный, то вес не идёт. Я тренировался утром, вечером, старался согнать, но не шло. Человек должен выспаться, позавтракать и пойти вес гонять, а там это было невозможно», — сказал Тухугов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».
Зубайра Тухугов на турнире UFC 284 проиграл бразильцу Элвису Бреннеру раздельным решением судей.
Комментарии
- 24 февраля 2023
-
19:21
-
18:30
-
18:14
-
17:44
-
17:12
-
16:31
-
15:55
-
14:55
-
14:41
-
14:02
-
13:52
-
13:06
-
12:56
-
12:42
-
12:27
-
12:13
-
11:28
-
11:05
-
10:29
-
10:03
-
09:49
-
09:39
-
09:27
-
00:27
- 23 февраля 2023
-
23:28
-
22:38
-
20:49
-
20:07
-
19:55
-
18:36
-
18:06
-
17:47
-
17:35
-
17:27
-
16:56
Партнерский контент