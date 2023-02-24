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Тухугов объяснил, почему вновь провалил взвешивание на турнире UFC 284

Тухугов объяснил, почему вновь провалил взвешивание на турнире UFC 284
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Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов рассказал, почему не смог уложиться в вес перед боем на турнире UFC 284.

«Визу дали за шесть дней до боя. Я вылетел в Австралию, там акклиматизация, в четыре утра меня забирают на бой, в семь я дрался. Мне надо было подстроиться под это время, проснуться в четыре часа, пойти тренироваться и вес гонять. Был невыспавшийся, а когда ты сонный, то вес не идёт. Я тренировался утром, вечером, старался согнать, но не шло. Человек должен выспаться, позавтракать и пойти вес гонять, а там это было невозможно», — сказал Тухугов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Зубайра Тухугов на турнире UFC 284 проиграл бразильцу Элвису Бреннеру раздельным решением судей.

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