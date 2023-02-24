Никита Крылов: если Павлович попадёт по Блэйдсу, то исход очевиден

Боец смешанных единоборств Никита Крылов поделился ожиданиями от поединка тяжеловесов Сергея Павловича и Кёртиса Блэйдса.
«Всей душой болею за Сергея. Возможно, Блэйдс — один из самых неудобных соперников из топовых бойцов дивизиона. Он не уступает в габаритах, но будет уступать в физической мощи. Мы видели выступления Блэйдса с Льюисом, не говоря о Нганну. По нему можно попадать и если попадёт Павлович, то исход очевиден. Думаю, Сергею всё под силу. Дай бог ему хорошо подготовиться и подойти к бою без травм. Победа сделает его претендентом на титул. Будет интересно. В начале марта узнаем, кто заберёт пояс в тяжёлом весе, а 22 апреля узнаем претендента», — цитирует Крылова «РБ Спорт».
Поединок Сергея Павловича и Кёртиса Блэйдса должен пройти 22 апреля. Официально о бое ещё не были объявлено.
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