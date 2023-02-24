Тренер Яна: Двалишвили — не самый серьёзный соперник Петра
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Кайрат Нурмаганбетов, тренер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, высказался о предстоящем поединке своего подопечного с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили.
«Петя заряжен, говорили с ним накануне. Вы увидите улучшенную версию Петра Яна. Кто победил? Пётр Ян. После экватора, досрочная победа. Мераб — не самый серьёзный соперник. Стерлинг был сильнее. Да вообще не бывает слабых соперников, думаю, в каждом бою у ребят всё на кону. Они покажут свой стиль, покажут яркий бой. Не бывает каких-то принципиальных поединков. То, что показывают — часть раскрутки. В бою говорить будут кулаки. Нельзя поддаваться эмоциям», — цитирует Нурмаганбетова «РБК Спорт».
Поединок Петра Яна и Мераба Двалишвили возглавит турнир UFC в ночь на 12 марта.
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