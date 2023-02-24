USADA назвало самых проверяемых бойцов UFC в 2023 году, Махачева тестировали чаще всех

Американское антидопинговое агентство опубликовало список самых проверяемых бойцов UFC в 2023 году.

Самым проверяемым бойцом сейчас является российский чемпион лёгкого дивизиона UFC Ислам Махачев, которого за два месяца проверяли уже восемь раз. Его соперника по последнему поединку Алекса Волкановски проверяли шесть раз.

Список бойцов, проверяемых USADA

Напомним, после боя с Волкановски новозеландский боец Дэн Хукер заявил, что Ислам Махачев нарушал антидопинговые правила, использовав капельницу для восстановления. Представители команды Волкановски также заявили, что у них есть доказательства нарушений со стороны Махачева.

Ислам Махачев выиграл у Алекса Волкановски единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.