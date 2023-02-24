Спэнн: наплевать, что будет делать Крылов в октагоне, для меня он лишь имя в списке

Американский боец смешанных единоборств Райан Спэнн, выступающий в полутяжёлом весе UFC, поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Никитой Крыловым.

«Мои мысли, когда я получаю соперника — «мне наплевать». Для меня это всего лишь имя в списке. Тренеру такой подход нравится. Мне просто наплевать, я не думаю о Крылове перед боем. Я не знаю, какой у него стиль, и не знаю, что он собирается делать в октагоне. Плевать на то, что он попытается сделать. Я знаю, что если буду спокоен, то выиграю», — цитирует Спэнна MMA News.

Поединок между Райаном Спэнном и Никитой Крыловым возглавит турнир UFC Vegas 70 в ночь с 25 на 26 февраля.

У Спэнна 21 победа в 28 поединках в ММА, у Крылова 28 побед в 37 боях.