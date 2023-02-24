Крылов заявил, что может стать чемпионом UFC
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Боец полутяжёлого дивизиона UFC Никита Крылов оценил свои шансы дойти до звания чемпиона в американском промоушене.
«На данный момент я нахожусь в лучшей форме и на лучшем этапе в своей карьере. За прошлый год мне удалось провести три поединка, я кардинально изменил подход к тренировкам и подготовке. Сейчас я чувствую вдохновение и желание работать. Если у меня получится демонстрировать стабильность и ничего не будет мешать хорошо тренироваться, то вполне вероятно, что я могу стать чемпионом UFC», — приводит слова Крылова пресс-служба промоушена.
Поединок между Райаном Спэнном и Никитой Крыловым возглавит турнир UFC Vegas 70 в ночь на 26 февраля.
У Спэнна 21 победа в 28 поединках в ММА, у Крылова 28 побед в 37 боях.
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