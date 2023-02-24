Легендарный рефери UFC рассказал, как спас Джона Джонса от поражения

Легендарный рефери UFC Джон Маккарти рассказал, как в своё время спас Джона Джонса от поражения в бою с Александром Густафссоном в сентябре 2013 года.

«Джон думает, что я ненавижу его, даже публично говорит, что не хочет, чтобы я работал на его боях, но он мне нравится. Скажу честно, Джонс потерял бы свой титул в бою с Густафссоном, если бы не я судил этот поединок. Любой другой судья на моём месте не рискнул бы своей карьерой ради него.

В том бою он в первом раунде получил рассечение над правым глазом, а в четвёртом раунде сечка сильно открылась. В конце раунда доктор осмотрел Джона и сказал, что бой нужно остановить. Джон дрался тот раунд как чемпион, чуть не прикончил Густафссона и показывал, что ему всё равно на рассечение.

Я сказал доктору, что позволю продолжить бой, а он ответил, что ему это не нравится. Я сказал, что если положение станет хуже, то остановлю бой и приглашу его ещё раз. Если бы тогда я остановил бой, Густафссон стал бы победителем», — цитирует Маккарти Sportskeeda.