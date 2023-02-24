Боец UFC раскритиковал промоушен за то, что его бой перенесли в предварительный кард

Американский боец смешанных единоборств Крис Кёртис, выступающий в среднем весе UFC, раскритиковал руководство американского промоушена.

Кёртис 8 апреля должен провести бой с Келвином Гастелумом. Поединок изначально был в основном карде турнира UFC 287, но его перенесли в предварительный кард, заменив на противостояния 18-летнего Рауля Росаса-младшего с Кристианом Родригесом.

«Один из лучших турниров года, а меня убирают из главного карда, заменив на ребёнка. Я бился на коротких уведомления, выходил с любым бойцом, сейчас иду на рекорде 4-1, попал в рейтинг, а меня заменили на парня с одним боем. Не стану скрывать, я чертовски зол», — написал боец на своей странице в социальных сетях.

На счету Кёртиса 30 побед при девяти поражениях в ММА.