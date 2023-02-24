Блэнчфилд объяснила, в чём Шевченко должна прибавлять

Американский боец UFC Эрин Блэнчфилд рассказала, как могла бы выиграть у Валентины Шевченко и в чём действующей чемпионке наилегчайшего веса нужно прибавлять.

«Я определённо считаю, что готова к такому бою. Я уже набралась опыта в UFC, я понимаю свой уровень. Если я проведу полноценный тренировочный лагерь и разберу соперника, то выиграю у кого угодно.

В стойке Шевченко очень хороша, что ни для кого не секрет. У неё хорошо отработаны навыки из тайского бокса, неплохие переводы. Но в партере она работает только с базовыми элементами, она не очень хорошо владеет джиу-джитсу. Шевченко могла бы прибавлять в этом», — приводит слова Блэнчфилд MMAFighting.

Ранее Блэнчфилд заявила, что хочет получить титульный бой с Шевченко.