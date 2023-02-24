Экс-чемпион UFC: ну и что, если Хабиб не остался надолго в ММА? Он ушёл на абсолютном пике

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг поделился мнением по поводу того, что Хабиб Нурмагомедов не может считаться одним из величайших бойцов, так как рано завершил профессиональную карьеру.

«Ну и что, если Хабиб не остался в ММА надолго? Его результат — 29-0. Он завершил карьеру на абсолютном пике в статусе непобеждённого бойца. Он справился со всеми соперниками, включая Джастина Гэтжи и Дастина Порье. Просто разрушительная смесь техники, мощи и уверенности. К тому же Хабиб показал всему миру, где находится Дагестан», — приводит слова Биспинга MMA News.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года в статусе чемпиона UFC в лёгком весе. В прошлом году российского бойца включили в Зал славы UFC.