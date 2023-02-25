Дэвин Хэйни сообщил, когда и где пройдёт его бой с Ломаченко

Непобеждённый американский боксёр, абсолютный чемпион мира в лёгком весе Дэвин Хэйни рассказал, где и когда планируется провести его поединок с украинским боксёром, экс-чемпионом мира в трёх весовых категориях Василием Ломаченко.

«Что будет дальше — бой с Василием Ломаченко 20 мая. Даст бог, поединок пройдёт в Саудовской Аравии», — приводит слова Хэйни Boxing Social.

Василий Ломаченко в своём последнем поединке выиграл у Джэмейна Ортиса, нанеся ему первое поражение в профессиональной карьере. Всего у украинца 17 побед и два поражения.

Дэвин Хэйни в октябре прошлого года повторно выиграл у Джорджа Камбососа, защитив титулы чемпиона в лёгком весе. Всего у американца 29 побед и ни одного поражения.