Макгрегор объяснил, почему решил стать тренером в шоу TUF

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объяснил своё решение стать тренером на реалити-шоу The Ultimate Fighter прежде чем вернуться в октагон.
«Хочется быть полностью погружённым. Погрузиться в эту игру. Находясь рядом с молодыми и голодными бойцами, я включаюсь в процесс. Это была моя мотивация и причина, по которой я принял такое решение. Отдать всего себя, передать свою мудрость и знания следующему поколению и подпитываться этой энергией», — приводит слова Макгрегора BJPenn.
По окончании сезона The Ultimate Fighter Конор Макгрегор проведёт бой с тренером другой команды — Майклом Чендлером. Поединок пройдёт в лёгком весе.
Свой последний бой Макгрегор провёл в июле 2021 года с Дастином Порье и проиграл техническим нокаутом.
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