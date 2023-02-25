Майк Тайсон дал совет Джошуа после двух поражений от Усика

Легендарный боксёр Майк Тайсон дал совет бывшему чемпиону мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, который проиграл последние два поединка украинцу Александру Усику.

«Джошуа очень талантливый боец, так что не должен отчаиваться. Когда ты отчаиваешься, то проигрываешь и двери за тобой закрываются. Не нужно сильно огорчаться после поражений. Ты заработал $ 30 млн, так что не стоит переживать. Если вошёл в это состояние, то становишься хуже. Нужно продолжать работать и быть активным», — приводит слова Тайсона Boxing-Social.

Последний бой Энтони Джошуа провёл в августе прошлого года и проиграл Александру Усику раздельным решением судей.

1 апреля Джошуа вернётся на ринг и проведёт поединок с Джермейном Франклином.