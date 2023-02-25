Президент Bellator: мы с Нганну отлично подходим друг другу, продолжаем вести переговоры
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Глава американского промоушена Bellator Скотт Кокер сообщил, что продолжает вести переговоры с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.
«Думаю, Bellator — отличная компания, которая может предложить Нганну то, что ему нужно и поможет Фрэнсису реализовать цели — драться в ММА и в профессиональном боксе. Думаю, мы отлично подходим друг другу. Переговоры продолжаются, посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Кокера MMAJunkie.
В начале года Фрэнсис Нганну принял решение отказаться от нового контракта UFC и покинул промоушен свободным агентом, освободив титул чемпиона в тяжёлом весе.
Нганну также заявлял, что хочет выступать в боксе и обозначил возможных соперников, в числе которых Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа.
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