«Это не детсад». Мейвезер оказался недоволен присутствием ребёнка на пресс-конференции

В ночь с 25 на 26 февраля пройдёт бой американской легенды бокса Флойда Мейвезера и британского бойца ММА Аарона Чалмерса. Во время пресс-конференции, посвящённой мероприятия, Мейвезер попросил кого-то из присутствующих удалить ребёнка из зала.
«Извините, чей бы это ни был ребенок, вы должны забрать его, пожалуйста… Не хотел проявить неуважение, но это пресс-конференция, а не детский сад. Хочу убедиться, что мы все на одной волне», – обратился американец.
Флойд Мейвезер — непобеждённый боксёр-профессионал, выступавший в полусредней весовой категории. Его считают лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (2005—2007, 2013—2015). Он обладатель званий «Боксёр года» (1998, 2007) и «Возвращение года» (2009) по версии журнала The Ring, а также самый высокооплачиваемый боксёр в истории профессионального бокса. На счету 46-летнего Мейвезера 50 боёв и 50 побед.
Аарон Чалмерс — 35-летний британский боксёр, профессиональный боец ММА. Аарон известен участием в английских реалити-шоу «Джорди Шор» и «Экс на пляже». Рекорд Аарона в ММА — пять побед и два поражения.
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