Пётр Ян вылетел в Лас-Вегас, где проведёт бой с Мерабом Двалишвили
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян отправился в Лас-Вегас, где проведёт свой следующий бой.
Соответствующий пост российский боец опубликовал в социальных сетях, выложив фото из самолёта.
Пётр Ян
Поединок Петра Яна с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили возглавил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 211, который пройдёт в ночь с 11 на 12 марта в Лас-Вегасе.
В своём последнем поединке, который состоялся в октябре прошлого года, Пётр Ян уступил американскому бойцу Шону О’Мэлли раздельным решением судей. Всего у российского бойца три поражения в последних четырёх поединках.
Мераб Двалишвили свой последний бой провёл в августе прошлого года и выиграл у бразильца Жозе Альдо.
Новость по темеТренер Яна: Двалишвили — не самый серьёзный соперник Петра
Комментарии
- 25 февраля 2023
-
13:43
-
13:24
-
12:48
-
12:31
-
12:12
-
11:41
-
11:11
-
10:38
-
10:18
-
09:31
-
00:55
-
00:28
- 24 февраля 2023
-
23:32
-
23:10
-
22:17
-
21:38
-
21:20
-
20:53
-
20:15
-
20:05
-
19:38
-
19:21
-
18:30
-
18:14
-
17:44
-
17:12
-
16:31
-
15:55
-
14:55
-
14:41
-
14:02
-
13:52
-
13:06
-
12:56
-
12:42
Партнерский контент