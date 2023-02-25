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Пётр Ян вылетел в Лас-Вегас, где проведёт бой с Мерабом Двалишвили

Пётр Ян вылетел в Лас-Вегас, где проведёт бой с Мерабом Двалишвили
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Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян отправился в Лас-Вегас, где проведёт свой следующий бой.

Соответствующий пост российский боец опубликовал в социальных сетях, выложив фото из самолёта.

Пётр Ян

Пётр Ян

Поединок Петра Яна с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили возглавил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 211, который пройдёт в ночь с 11 на 12 марта в Лас-Вегасе.

В своём последнем поединке, который состоялся в октябре прошлого года, Пётр Ян уступил американскому бойцу Шону О’Мэлли раздельным решением судей. Всего у российского бойца три поражения в последних четырёх поединках.

Мераб Двалишвили свой последний бой провёл в августе прошлого года и выиграл у бразильца Жозе Альдо.

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