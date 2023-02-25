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Тайсон Фьюри озвучил сумму, которую он поставил на своего брата в бою с Джейком Полом

Тайсон Фьюри озвучил сумму, которую он поставил на своего брата в бою с Джейком Полом
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Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) признался, что поставил £ 100 тыс. на победу своего брата, Томми Фьюри, в поединке с американским видеоблогером Джейком Полом.

«Томми в 90% случаев отправляет оппонентов в нокаут, с которыми он спаррингует. Томми является очень жёстким панчером, о чём Джейк Пол знает. Поставил сто штук на то, что бой закончится досрочно. Если Томми проиграет, то я потеряю свои деньги», – сказал Тайсон в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Поединок между Джейком Полом и Томми Фьюри пройдёт в Саудовской Аравии в ночь с 25 на 26 февраля. Оба боксёра ещё не потерпели ни одного поражения. У Джейка Пола шесть побед, у Томми Фьюри — восемь.

Ранее сообщалось, что португальский футболист Криштиану Роналду планирует посетить поединок.

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