Тренер Сириля Гана: уверен, Нганну вернётся в UFC

Фернанд Лопес, тренер французского бойца смешанных единоборств, претендента на чемпионский титул UFC в тяжёлом весе Сириля Гана, выразил уверенность в том, что Фрэнсис Нганну вернётся в промоушен.
«Я не удивился его уходу из UFC. Знал, что он способен пойти на такой шаг, если будет чем-то недоволен. Такой разлад между ним и руководством промоушена был ожидаемым. Но я уверен, что он вернётся. Он сейчас выбирает, какой сделать следующий шаг, но рано или поздно он снова вернётся в ММА. Думаю, проведёт пару поединков в боксе и вернётся. Возможно, даже в UFC», — приводит слова тренера MMAFighting.
Фрэнсис Нганну в январе отказался от нового контракта с UFC и стал свободным агентом, освободив пояс чемпиона промоушена в тяжёлом весе.
Боец сообщил, что хочет попробовать себя в профессиональном боксе.
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