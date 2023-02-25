Томми Фьюри сделал смелый прогноз на свой бой с Джейком Полом

Британский боксёр Томми Фьюри, младший брат чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, пообещал нокаутировать Джейка Пола.
«В боксе у меня есть цель — стать чемпионом мира, так что я не должен избегать таких поединков, как с Джейком Полом. И вот мы здесь. Я в великолепной физической форме и готов закрыть все вопросы. Последние два с половиной года меня только и спрашивали, когда я подерусь с Полом? Но упоминать меня в одном предложении с ним это неуважение ко мне, так как я занимаюсь боксом всю жизнь. Я собираюсь нокаутировать этого парня в самом начале боя. Джейк, тебя вырубят за четыре раунда! Я не старик, я свежий и молодой боец, я вынесу тебя», — приводит слова Фьюри Big Fight Weekend.
Бой Томми Фьюри и Джейка Пола состоится в ночь на 26 февраля.
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