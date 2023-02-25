«Ты должен мне $ 500 тысяч». Тони Фергюсон обратился с угрозой к Хабибу

Бывший обладатель временного титула UFC, американский ветеран Тони Фергюсон обратился к экс-чемпиону и члену Зала славы, россиянину Хабибу Нурмагомедову, с которым у него несколько раз срывался поединок.

Так, Фергюсон заявил, что команда Нурмагомедова должна ему крупную сумму денег, однако причину не указал.

«Вы, засранцы, должны мне полмиллиона сейчас. Я сниму эти деньги с ваших голов как скальп за то, что вы нехорошо вели со мной бизнес. Я следопыт, которого взрастил мой отец. И я никогда не любил убивать. Но для вас сделаю исключение», – написал боец.

В своём последнем бою на UFC 279 в сентябре Фергюсон проиграл удушающим приёмом соотечественнику Нейту Диазу. Поражение стало для него пятым подряд.

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