Промоутер: Усик начал подготовку к бою с Фьюри ещё до Нового года

Александр Красюк, промоутер украинского чемпиона в тяжёлом весе Александра Усика, рассказал о подготовке своего подопечного к мегафайту с британцем Тайсоном Фьюри, который, как ожидается, состоится в конце апреля.
«Тренировочный лагерь проходит у моря, в достаточно тёплых условиях. Он длится уже долго, ещё до Нового года Александр заехал туда с командой. И сейчас продолжается активная работа над построением базиса.
Это делается для того, чтобы в момент пиковых нагрузок организм не давал сбой. Те травмы, с которыми мы часто сталкиваемся, это результат не совсем ответственного подхода к тренировочному процессу. У Александра с дисциплиной порядок. Такой длительный период был выделен для того, чтобы пройти реабилитацию, восстановление и сейчас выходить уже на пиковые нагрузки. Мы находимся в 10 неделях от даты боя», – сказал Красюк в интервью YouTube-каналу BoxOffice.
«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри
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