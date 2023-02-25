Джервонта Дэвис назвал дату боя с Райаном Гарсией

Чемпион мира в трёх весовых категориях, американский нокаутёр Джервонта Дэвис (28-0, 26 KO) сообщил, что его поединок со звёздным соотечественником Райаном Гарсией (23-0, 19 KO) состоится 22 апреля в Лас-Вегасе (США).

«22 апреля, 2023. Лас-Вегас. Погнали!» – написал Дэвис в социальных сетях.

Райану Гарсии 24 года. Боец дебютировал на профессиональном ринге в июне 2016 года и большую часть карьеры провёл в лёгком весе (до 61,2 кг). В 2020-м перебрался в первый полусредний дивизион (до 63,5 кг).

Джервонте Дэвису 28 лет. Американец является чемпионом мира во втором полулёгком (до 59 кг), лёгком и первом полусреднем весе. На его счету победы над шестью действующими/бывшими чемпионами мира.