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В команде Бетербиева подтвердили переговоры о бое с Биволом

В команде Бетербиева подтвердили переговоры о бое с Биволом
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Энтони Радман, представитель команды чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева, подтвердил слова Эдди Хирна, промоутера обладателя титула WBA Дмитрия Бивола, о начале переговоров.

«Слова Эдди Хирна верны. Начались переговоры о бое Бетербиева и Бивола в июне в Абу-Даби. Артур хочет сразиться с Биволом в следующем бою, и я считаю, что он ясно дал это понять после своего последнего боя с Ярдом.

Артур будет готов сразиться с Биволом в июне, несмотря на Рамадан. Я видел некоторые новости, в которых говорилось, что бой не состоится из-за Рамадана. Но я скажу вам, что Артур хочет и готов подраться в июне. Он собирался выступить в середине или конце июня против [Каллума] Смита», – приводит слова Радмана издание BoxingScene.

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