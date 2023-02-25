«Наступили деду на мозоль». Промоутер Усика отреагировал на призыв Арума «заткнуться»

Александр Красюк, промоутер украинского чемпиона в тяжёлом весе Александра Усика, прокомментировал слова заокеанского коллеги Боба Арума, представляющего команду британца Тайсона Фьюри.

Напомним, Арум раскритиковал Красюка за публичные комментарии о ходе переговоров, заявив, что «ему нужно заткнуться».

«Наступили деду на мозоль… Он имел в виду, что нужно замолчать и перестать вести переговоры через средства массовой информации. Перед поездкой в Лондон я постарался подготовить свои позиции переговорные и дал интервью американским журналистам, сказав, что распределение гонорара должно быть равным. Я допускаю, что Фьюри считает так же. Но мы ведём переговоры не с Тайсоном Фьюри, а с его промоутерами, которые хотят выкрутить руки и выжать свои выгоды», – сказал Красюк в интервью YouTube-каналу BoxOffice.