Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Наступили деду на мозоль». Промоутер Усика отреагировал на призыв Арума «заткнуться»

«Наступили деду на мозоль». Промоутер Усика отреагировал на призыв Арума «заткнуться»
Аудио-версия:
Комментарии

Александр Красюк, промоутер украинского чемпиона в тяжёлом весе Александра Усика, прокомментировал слова заокеанского коллеги Боба Арума, представляющего команду британца Тайсона Фьюри.

Напомним, Арум раскритиковал Красюка за публичные комментарии о ходе переговоров, заявив, что «ему нужно заткнуться».

«Наступили деду на мозоль… Он имел в виду, что нужно замолчать и перестать вести переговоры через средства массовой информации. Перед поездкой в Лондон я постарался подготовить свои позиции переговорные и дал интервью американским журналистам, сказав, что распределение гонорара должно быть равным. Я допускаю, что Фьюри считает так же. Но мы ведём переговоры не с Тайсоном Фьюри, а с его промоутерами, которые хотят выкрутить руки и выжать свои выгоды», – сказал Красюк в интервью YouTube-каналу BoxOffice.

Новость по теме
Промоутер Усика назвал справедливое распределение гонорара в бою с Фьюри
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023