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Глава Bellator высказался о подписании Фрэнсиса Нганну

Глава Bellator высказался о подписании Фрэнсиса Нганну
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Глава американского MMA-промоушена Bellator Скотт Кокер высказался о возможном подписании бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), звёздного камерунского нокаутёра Фрэнсиса Нганну.

«На мой взгляд, если уж и заходит речь о подписании его контракта с Bellator, то мы должны привлечь сюда и главу телеканала Showtime Стивена Эспинозу. Что уже произошло, потому что мы говорили о боксе на Showtime PPV.

Я считаю, что у нас отличная компания для того, чтобы предложить ему обе стороны бойцовского бизнеса. Он может драться по правилам MMA, а может боксировать. Мы отлично ему подходим. Переговоры идут», – приводит слова Кокера издание MMAJunkie.

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