Тренер: Биволу не нужен реванш с Канело в дивизионе мексиканца. Он будет истощён

Хосе Бенавидес, отец и тренер двукратного чемпиона мира Дэвида Бенавидеса, высказался о потенциальном реванше между российским полутяжеловесом Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом в лимите второго среднего веса (до 76,2 кг).

«Я буду честен с вами – Бивол не уложится во второй средний вес. Всю свою карьеру он провёл в полутяжёлом дивизионе, и на то есть причины. Я не думаю, что ему нужно спускаться в весе. Потому что он будет истощён, это не принесёт ему победу. Его дивизион – полутяжёлый. В противном случае Канело будет иметь шансы на победу, потому что у Бивола не будет сил», – сказал Бенавидес в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Напомним, поединок бойцов состоялся в начале мая в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Бивола единогласным решением.

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