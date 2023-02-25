Промоутер Усика назвал дедлайн для окончания переговоров с Фьюри

Александр Красюк, промоутер украинского чемпиона в тяжёлом весе Александра Усика (20-0, 13 KO), назвал последнюю дату завершения переговоров о поединке со звёздным британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).
«Я буду оставаться оптимистичным, как и всегда. Я всегда оптимистичен, и если говорить об этих переговорах, то я скажу, что мы подошли очень близко к тому, чтобы найти решение.
Что я могу сказать сейчас… Суббота [26 февраля] – дедлайн, к которому мы должны договориться. К этому моменту мы должны понять, состоится этот поединок или нет. Мы уже определились с местом боя, и это стадион «Уэмбли». Мы ожидаем до 100 тысяч зрителей. Бой пройдёт на PPV», – сказал Красюк в интервью YouTube-каналу The Jungle of Sports.
«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри
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