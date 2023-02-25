Брат Забита Магомедшарипова заявил о желании дебютировать в UFC

Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) Хасан Магомедшарипов (8-0) сегодня, 25 февраля, одержавший третью победу в американском промоушене Bellator, заявил о желании в скором будущем дебютировать в UFC.

«Я хочу драться в UFC, хотя мне нравится и Bellator, мне нравятся люди здесь и то, как со мной работают. Возможно, я присоединюсь к UFC через пару боёв. Мой контракт близок к окончанию, ещё один бой, и всё. Посмотрим. Может, я перейду в UFC», – сказал Магомедшарипов в послематчевом интервью.

Напомним, в главном бою турнира Bellator 291 чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг), украинец Ярослав Амосов проведёт дебютную защиту титула против американца Логана Сторли.

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