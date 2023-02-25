Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Брат Забита Магомедшарипова заявил о желании дебютировать в UFC

Брат Забита Магомедшарипова заявил о желании дебютировать в UFC
Комментарии

Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) Хасан Магомедшарипов (8-0) сегодня, 25 февраля, одержавший третью победу в американском промоушене Bellator, заявил о желании в скором будущем дебютировать в UFC.

«Я хочу драться в UFC, хотя мне нравится и Bellator, мне нравятся люди здесь и то, как со мной работают. Возможно, я присоединюсь к UFC через пару боёв. Мой контракт близок к окончанию, ещё один бой, и всё. Посмотрим. Может, я перейду в UFC», – сказал Магомедшарипов в послематчевом интервью.

Напомним, в главном бою турнира Bellator 291 чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг), украинец Ярослав Амосов проведёт дебютную защиту титула против американца Логана Сторли.

Новость по теме
Брат Забита Магомедшарипова одержал третью победу в Bellator, сохранив идеальный рекорд
Превзойдёт Забита во всём? Младший Магомедшарипов разрывает Bellator! Превзойдёт Забита во всём? Младший Магомедшарипов разрывает Bellator!

Эффектный удушающий приём от Забита Магомедшарипова

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023