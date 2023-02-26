Боец UFC: самая большая проблема Перейры — это уложиться в лимит среднего веса
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Бразильский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Андре Муниз высказался о действующем лидере дивизиона и соотечественнике Алексе Перейре. Так, боец объяснил, почему уже в скором времени Перейра может лишиться чемпионского титула.
«Я считаю, что его самая большая проблема заключается в том, чтобы укладываться в лимит дивизиона, потому что он большой парень. Мы видели его социальные сети, и для него нормально весить 100 кг. Поэтому ему тяжело укладываться в 84 кг. Вот почему его правление может быть недолгим», – приводит слова Муниза издание MMA Fighting.
Напомним, реванш Перейры и новозеландского экс-чемпиона Исраэля Адесаньи состоится 8 апреля в Майами (США). Поединок возглавит номерной турнир UFC 286.
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