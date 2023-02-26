Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич посетит бой Джонса и Гана

Двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), американский ветеран Стипе Миочич посетит титульный поединок между соотечественником Джоном Джонсом и французом Сирилем Ганом, сообщает журналист ESPN Бретт Окамото.

«Стипе Миочич публично заявил, что хочет сразиться с победителем в июле, и это наиболее вероятный сценарий. Мне сообщили, что Миочич посетит UFC 285, чтобы продолжить историю.

Джонс уже сказал, что готов сразиться с Миочичем», – написал Окамото в рамках своей колонки.

Стипе Миочичу 40 лет. Боец является рекордсменом UFC по числу защит в тяжёлом дивизионе. В своём последнем бою на UFC 260 в марте 2021 года он проиграл нокаутом во втором раунде камерунцу Фрэнсису Нганну.

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