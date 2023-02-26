Промоутер: после подготовки бои кажутся Усику фестивалями

Александр Красюк, промоутер украинского чемпиона в тяжёлом весе Александра Усика (20-0, 13 KO), рассказал о непростой подготовке звёздного подопечного к выступлениям.

«Предел для Усика это то, что он сам положит себе пределом. Я знаю, как тяжело он работает в тренировочных лагерях. Это чертовски непростая работа. Он проходит через настоящие трудности и задачи.

Вы должны просыпаться в пять утра и проводить три тренировки в день. И это не просто бег трусцой или работа на лапах. Это тяжело. И ему приходится настраиваться на это, психология… Весь его день проходит в работе. Хорошо, если это три-четыре дня, но если вы проводите на подготовке три месяца… Вы очень устаёте. Сам по себе бой – это фестиваль. Потому что после боя вы сможете позволить себе всё, что захотите», – сказал Красюк в интервью YouTube-каналу The Jungle of Sports.

Украинский чемпион Александр Усик вернулся к тренировкам