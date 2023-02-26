Украинец Амосов победил Сторли на турнире Bellator и защитил чемпионский титул
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В Дублине (Ирландия) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 291.
Возглавил турнир поединок между действующим обладателем пояса лиги в полусреднем весе украинцем Ярославом Амосовым и американцем Логаном Сторли, который владеет временным титулом.
Бой продлился все пять раундов и завершился победой украинца.
Таким образом, Амосов провёл первую защиту титула. Украинец одержал 27-ю победу подряд в смешанных единоборствах. При этом, он не потерпел ни одного поражения.
Сторли, в свою очередь, потерпел второе поражение в карьере. Также на его счету 14 побед.
Отметим, этот бой стал вторым между бойцами. Напомним, в первом поединке Амосов победил раздельным решением судей.
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