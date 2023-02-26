Хабиб Нурмагомедов – о праздновании Холанда и Грилиша: я вижу вас

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов отреагировал на празднования форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и полузащитника Джека Грилиша после матча 25-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (4:1).

После матча Холанд и Грилиш в раздевалке отпраздновали победу, жестом, который напоминает жестикуляцию Хабиба Нурмагомедова, когда он выступал в UFC.

«Я вижу вас, ребята», — написал Хабиб в своей социальной сети.

После этой победы «Манчестер Сити» набрал 55 очков и сократил отставание от лидирующего в чемпионате «Арсенала» на два очка (но у «канониров» ещё есть матч в запасе). «Борнмут» остался на 19-м месте в зоне вылета (21 очко).

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