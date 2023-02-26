Аллен победил Муниса в главном бою UFC Fight Night 220
Поделиться
Сегодня в Лас-Вегасе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс» прошёл очередной UFC Fight Night под номером 220. В главном бою вечера столкнулись бойцы в среднем весе бразилец Андре Мунис и американец Брэндан Аллен. Брэндан Аллен победил бразильца удушающим приёмом (rear-naked choke) в 3 раунде.
Для бразильца это стало первое поражение в UFC, до этого он одержал пять побед кряду в главном промоушне мире. Американец одержал для себя пятую победу подряд.
Напомним, что заглавным событием вечера должен был стать бой спортсменов полутяжёлой весовой категории украинца Никиты Крылова и американца Райана Спэнна. Бой был отменён за несколько часов до начала по причине того, что у украинца оказалось пищевое отравление.
UFC 2023. UFC Fight Night 220, Лас-Вегас, США
Андре Мунис - Брендан Аллен (W)
26 февраля 2023, воскресенье. 04:40 МСК
Брендан Аллен
Окончено
SUB
Андре Мунис
Новость по темеАлиев с победы дебютировал в UFC
Комментарии
- 26 февраля 2023
-
05:58
-
05:35
-
04:22
-
03:38
-
03:19
-
02:57
-
01:30
-
01:18
-
00:41
-
00:22
- 25 февраля 2023
-
23:56
-
23:45
-
23:36
-
22:39
-
22:28
-
21:55
-
21:31
-
21:02
-
20:49
-
20:31
-
19:53
-
19:18
-
18:52
-
18:34
-
17:49
-
17:46
-
16:44
-
15:56
-
15:15
-
14:52
-
14:41
-
14:01
-
13:43
-
13:24
-
12:48
Партнерский контент