Аллен победил Муниса в главном бою UFC Fight Night 220

Сегодня в Лас-Вегасе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс» прошёл очередной UFC Fight Night под номером 220. В главном бою вечера столкнулись бойцы в среднем весе бразилец Андре Мунис и американец Брэндан Аллен. Брэндан Аллен победил бразильца удушающим приёмом (rear-naked choke) в 3 раунде.

Для бразильца это стало первое поражение в UFC, до этого он одержал пять побед кряду в главном промоушне мире. Американец одержал для себя пятую победу подряд.

Напомним, что заглавным событием вечера должен был стать бой спортсменов полутяжёлой весовой категории украинца Никиты Крылова и американца Райана Спэнна. Бой был отменён за несколько часов до начала по причине того, что у украинца оказалось пищевое отравление.