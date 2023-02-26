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Аллен победил Муниса в главном бою UFC Fight Night 220

Аллен победил Муниса в главном бою UFC Fight Night 220
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Сегодня в Лас-Вегасе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс» прошёл очередной UFC Fight Night под номером 220. В главном бою вечера столкнулись бойцы в среднем весе бразилец Андре Мунис и американец Брэндан Аллен. Брэндан Аллен победил бразильца удушающим приёмом (rear-naked choke) в 3 раунде.

Для бразильца это стало первое поражение в UFC, до этого он одержал пять побед кряду в главном промоушне мире. Американец одержал для себя пятую победу подряд.

Напомним, что заглавным событием вечера должен был стать бой спортсменов полутяжёлой весовой категории украинца Никиты Крылова и американца Райана Спэнна. Бой был отменён за несколько часов до начала по причине того, что у украинца оказалось пищевое отравление.

UFC 2023. UFC Fight Night 220, Лас-Вегас, США
Андре Мунис - Брендан Аллен (W)
26 февраля 2023, воскресенье. 04:40 МСК
Брендан Аллен
Окончено
SUB
Андре Мунис
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