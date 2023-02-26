UFC Fight Night 220: Аллен победил Муниса, все результаты турнира

Сегодня в Лас-Вегасе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс» прошёл очередной UFC Fight Night под номером 220. В главном бою вечера столкнулись бойцы в среднем весе бразилец Андре Мунис и американец Брэндан Аллен. Брэндан Аллен победил бразильца удушающим приёмом (rear-naked choke) в 3 раунде.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира:
Главный кард:
Никита Крылов по состоянию здоровья не смог провести бой против Райана Спэнна.
Брендан Аллен победил Андре Муниса удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 3, 4:25).
Аугусто Сакаи победил Дон'Тэйла Мэйса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Татьяна Суарес победила Монтану Де Ла Росу удушающим приёмом (guillotine choke) – (Раунд 2, 2:51).
Майк Мэлотт победил Йохана Лайнесса удушающим приёмом (arm-triangle choke) – (Раунд 1, 4:15).
Предварительный кард:
Тревор Пик победил Эрика Гонзалеза нокаутом (Раунд 1, 4:59).
Жасмин Ясудавичюс победила Габриэллу Фернандес единогласным решением (30-26, 30-26, 30-26).
Джордан Ливитт победил Виктора Мартинеса техническим нокаутом (Раунд 1, 2:27).
Оде Осборн победил Чарльза Джонсона раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).
Джо Солецки победил Карла Дитона удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 2, 4:55).
Нурулло Алиев победил Рафаэля Алвеса решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28).
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