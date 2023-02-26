Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC Fight Night 220

Сегодня в Лас-Вегасе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс» прошёл очередной UFC Fight Night под номером 220. В главном бою вечера столкнулись бойцы в среднем весе бразилец Андре Мунис и американец Брэндан Аллен. Брэндан Аллен победил бразильца удушающим приёмом (rear-naked choke) в 3 раунде.
Бонусы в размере $50 000 получили все бойцы, кто победил досрочно:
1. Джо Солецки за победу удушающим приёмом (rear-naked choke).
2. Джордан Ливитт за победу техническим нокаутом.
3. Тревор Пик за победу нокаутом.
4. Майк Мэлотт за победу удушающим приёмом (arm-triangle choke).
5. Татьяна Суарес за победу удушающим приёмом (guillotine choke).
6. Брэндан Аллен за победу удушающим приёмом (rear-naked choke).
Напомним, что заглавным событием вечера должен был стать бой спортсменов полутяжёлой весовой категории украинца Никиты Крылова и американца Райана Спэнна. Бой был отменён за несколько часов до начала по причине того, что у украинца оказалось пищевое отравление.
- 26 февраля 2023
-
07:51
-
07:40
-
06:32
-
05:58
-
05:35
-
04:22
-
03:38
-
03:19
-
02:57
-
01:30
-
01:18
-
00:41
-
00:22
- 25 февраля 2023
-
23:56
-
23:45
-
23:36
-
22:39
-
22:28
-
21:55
-
21:31
-
21:02
-
20:49
-
20:31
-
19:53
-
19:18
-
18:52
-
18:34
-
17:49
-
17:46
-
16:44
-
15:56
-
15:15
-
14:52
-
14:41
-
14:01