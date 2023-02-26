Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC Fight Night 220

Сегодня в Лас-Вегасе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс» прошёл очередной UFC Fight Night под номером 220. В главном бою вечера столкнулись бойцы в среднем весе бразилец Андре Мунис и американец Брэндан Аллен. Брэндан Аллен победил бразильца удушающим приёмом (rear-naked choke) в 3 раунде.

Бонусы в размере $50 000 получили все бойцы, кто победил досрочно:

1. Джо Солецки за победу удушающим приёмом (rear-naked choke).

2. Джордан Ливитт за победу техническим нокаутом.

3. Тревор Пик за победу нокаутом.

4. Майк Мэлотт за победу удушающим приёмом (arm-triangle choke).

5. Татьяна Суарес за победу удушающим приёмом (guillotine choke).

6. Брэндан Аллен за победу удушающим приёмом (rear-naked choke).

Напомним, что заглавным событием вечера должен был стать бой спортсменов полутяжёлой весовой категории украинца Никиты Крылова и американца Райана Спэнна. Бой был отменён за несколько часов до начала по причине того, что у украинца оказалось пищевое отравление.