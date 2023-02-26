Райан Спэнн отреагировал на отмену боя с Никитой Крыловым

Американский боец в полутяжёлом весе Райан Спэнн не оказался разочарован из-за того, что прошёл полный тренировочный сбор лишь для того, чтобы узнать, что бой с украинцем Никитой Крыловым будет отменён за несколько часов до его начала.
«Я бы не назвал это потраченным впустую сбором, потому что мы не готовились к этому конкретному бою. Мы в лагере чемпионов. План состоял в том, чтобы вернуться к работе в понедельник в любом случае. Так что, я думаю, это то, что нам придется сделать. Так что тренировки не пошли впустую. Разочарование возникает из-за того, что мне не удалось показать кое-что из того, чем мы занимались», — приводит слова американца MMAJunkie.
Главный бой UFC Fight Night 220 был отменён по причине пищевого отравления у украинца.
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