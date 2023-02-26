Соннен о повторном бое Махачева и Волкановски: этот бой повторится снова

Бывший боец UFC, ныне известный аналитик Чейл Соннен считает, что повторный бой российского бойца Ислама Махачева и австралийца Александра Волкановски может состояться.

«Никаких решений пока принято не было. И никто, ни участники, ни средства массовой информации, ни менеджеры, ни мамы, ни подруги, — никто не просил снова посмотреть Перейру против Адесанья. А это будет отличный бой для бизнеса. Я просто рассказываю вам об этом, потому что всё ещё есть возможность, что матч Ислама против Волкановски состоится. Пара вещей должна быть исправлена. Но этот бой повторится снова», — приводит слова Чейла MMAJunkie, ссылаясь на видео на личном канале бывшего бойца.

12 февраля Ислам Махачев защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, одержав победу над Алексом Волкановски единогласным решением судей.

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