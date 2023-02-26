Дана Уайт: мы проведём реванш Махачева и Волкановски

Президент американского промоушена UFC Дана Уайт сообщил, что организация планирует провести реванш между российским чемпионом лёгкого веса Исламом Махачевым и обладателем титула в полулёгком дивизионе Алексом Волкановски.
«Что может быть лучше, когда весь мир смотрит и обсуждает супербой? Но теперь Яир Родригес стал временным чемпионом в полулёгком дивизионе, он будет следующим соперником Волкановски. Посмотрим, с кем подерётся Ислам Махачев. После того, как они проведут по одному бою в своих дивизионах, мы организуем реванш», — заявил Уайт на пресс-конференции.
12 февраля на турнире UFC 284 Ислам Махачев выиграл у Алекса Волкановски единогласным решением судей и защитил титул чемпиона в лёгком весе.
На счету Махачева 24 победы в 25 поединках в профессиональных смешанных единоборствах, у Волкановски 25 побед при двух поражениях.
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