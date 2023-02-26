«Чалмерс был крутой, как гвоздь». Мейвезер поделился впечатлениями от боя

Прославленный американский боксёр, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший прокомментировал выставочный поединок с Аароном Чалмерсом.

Победитель боя объявлен не был, результат не идёт в рекорд бойцов.

«Чалмерс был крутой, как гвоздь. У нас была возможность собраться и развлечь людей. Мы весело провели время раундов и я рад, что пришёл. У меня большой опыт, он должен продолжать усердно работать и верить в свою команду, себя и свои навыки, потому что он сильный соперник и у него твёрдый подбородок. Всё возможно, если он будет усердно работать.

Хотел бы поблагодарить всех фанатов в Великобритании, было невероятно. Если болельщики захотят, чтобы я сюда вернулся, то обязательно вернусь», — приводит слова Мейвезера BoxingScene.