«Круто, когда тебя поддерживает вся страна». Дана Уайт — о дебюте Нурулло Алиева
Поделиться
Президент американского промоушена UFC Дана Уайт прокомментировал дебютную победу бойца из Таджикистана Нурулло Алиева в лиге.
На турнире UFC Vegas 70 Алиев выиграл у бразильского бойца смешанных единоборств Рафаэля Алвеса решением большинства судей. Бой прошёл в рамках предварительного карда турнира.
«Это круто, когда тебя поддерживают по всей стране. Эти парни летят в Вегас со всех частей света. Это круто, захватывающе. Здорово наблюдать за этим, особенно когда они после победы возвращаются домой», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Для 22-летнего Нурулло Алиева, выступающего в лёгком дивизионе, это десятая победа в профессиональных смешанных единоборствах. У бойца также нет ни одного поражения.
Комментарии
- 26 февраля 2023
-
10:40
-
10:14
-
09:54
-
09:28
-
09:20
-
08:11
-
07:51
-
07:40
-
06:32
-
05:58
-
05:35
-
04:22
-
03:38
-
03:19
-
02:57
-
01:30
-
01:18
-
00:41
-
00:22
- 25 февраля 2023
-
23:56
-
23:45
-
23:36
-
22:39
-
22:28
-
21:55
-
21:31
-
21:02
-
20:49
-
20:31
-
19:53
-
19:18
-
18:52
-
18:34
-
17:49
-
17:46
Партнерский контент