«Круто, когда тебя поддерживает вся страна». Дана Уайт — о дебюте Нурулло Алиева

Президент американского промоушена UFC Дана Уайт прокомментировал дебютную победу бойца из Таджикистана Нурулло Алиева в лиге.

На турнире UFC Vegas 70 Алиев выиграл у бразильского бойца смешанных единоборств Рафаэля Алвеса решением большинства судей. Бой прошёл в рамках предварительного карда турнира.

«Это круто, когда тебя поддерживают по всей стране. Эти парни летят в Вегас со всех частей света. Это круто, захватывающе. Здорово наблюдать за этим, особенно когда они после победы возвращаются домой», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Для 22-летнего Нурулло Алиева, выступающего в лёгком дивизионе, это десятая победа в профессиональных смешанных единоборствах. У бойца также нет ни одного поражения.