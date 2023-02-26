Дана Уайт подтвердил, что Макгрегор выгнал нескольких бойцов с шоу TUF

Президент американского промоушена UFC Дана Уайт подтвердил, что бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор действительно изменил состав участников реалити-шоу The Ultimate Fighter.
Ранее ирландца обвинили в том, что он выгнал несколько бойцов из шоу, чтобы заменить их на тех, кого знает лично. Сам Макгрегор в своих социальных сетях заявил, что эта информация ложная.
«Конор получил то, чего он хотел. Никто не упустил возможность. Если были ребята, которые были исключены, мы что-нибудь с ними сделаем… Мы разберемся. Мы позаботимся об этих парнях», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.
Напомним, Конор Макгрегор и Майкл Чендлер будут тренерами в новом сезоне The Ultimate Fighter. По окончании сезона бойцы проведут поединок между собой в лёгком весе. Это будет первый бой для Макгрегора с июля 2021 года, когда он техническим нокаутом проиграл Дастину Порье.
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