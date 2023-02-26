Ни один поединок не получил бонус за «Лучший бой» по итогам UFC Fight Night 220

Стали известны обладатели бонусов по итогам очередного турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 220, который прошёл в Лас-Вегасе в ночь на 26 февраля.

Ни один поединок не получил бонус за «Лучший бой», но при этом сразу шесть бойцов получили индивидуальные бонусы в размере $ 50 тысяч за лучшее выступление.

Обладателями премии стали Брендан Аллен, Татьяна Суарес, Майк Мэлотт, Тревор Пик, Джордан Ливитт и Джо Солецки.

Напомним, главным боем вечера должна была стать встреча полутяжеловесов Никиты Крылова и Райана Спэнна, но поединок был отменён из-за проблем со здоровьем у Крылова. Президент промоушена Дана Уайт сообщил, что теперь бой может пройти в рамках одного из следующих турниров UFC.