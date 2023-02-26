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Ни один поединок не получил бонус за «Лучший бой» по итогам UFC Fight Night 220

Ни один поединок не получил бонус за «Лучший бой» по итогам UFC Fight Night 220
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Стали известны обладатели бонусов по итогам очередного турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 220, который прошёл в Лас-Вегасе в ночь на 26 февраля.

Ни один поединок не получил бонус за «Лучший бой», но при этом сразу шесть бойцов получили индивидуальные бонусы в размере $ 50 тысяч за лучшее выступление.

Обладателями премии стали Брендан Аллен, Татьяна Суарес, Майк Мэлотт, Тревор Пик, Джордан Ливитт и Джо Солецки.

Напомним, главным боем вечера должна была стать встреча полутяжеловесов Никиты Крылова и Райана Спэнна, но поединок был отменён из-за проблем со здоровьем у Крылова. Президент промоушена Дана Уайт сообщил, что теперь бой может пройти в рамках одного из следующих турниров UFC.

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