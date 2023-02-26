Известный тренер объяснил, почему Махачев побьёт Царукяна в реванше

Известный тренер ММА Фирас Захаби, работавший с Жоржем Сен-Пьером, объяснил, почему российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев выиграет у своего соотечественника Армана Царукяна в случае возможного реванша.

«Думаю, Ислам побьёт его. Арман — отличный боец, но Ислам побьёт его. У него есть преимущество в ударке и небольшое преимущество в борьбе. Он по итогу просто перебьёт Армана в стойке», — сказал специалист в подкасте Tristar Gym.

Поединок Ислама Махачева с Арманом Царукяном состоялся в апреле 2019 года и завершился победой нынешнего чемпиона единогласным решением судей.

12 февраля Ислам Махачев выиграл единогласным решением судей у австралийца Алекса Волкановски и первый раз защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Всего у Махачева 24 победы при одном поражении в профессиональных смешанных единоборствах.