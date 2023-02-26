«На вашем счету тысячи добрых дел». Бетербиев обратился к Кадырову

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев обратился к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.
«Во время моей последней поездки в Грозный мне удалось встретиться с многоуважаемым Главой Чеченской республики, Героем России, моим дорогим братом Рамзаном Ахматовичем Кадыровым! С самого детства Рамзан Ахматович оказывает мне безграничную поддержку. В сложный момент жизни дорогой брат стал для меня надёжной опорой и верным другом. И по сей день я не устаю благодарить его за неоценимый вклад и помощь в моём становлении как боксёра.
Также хочу поздравить дорогого брата с присвоением звания «Герой Чеченской республики»! Сложно описать всё, что он сделал для чеченского народа и Северного Кавказа. На его счету бесчисленное количество заслуг перед Родиной, а также тысячи и тысячи добрых дел! В очередной раз хочу выразить благодарность Рамзану Ахматовичу за всё, что он делает для меня и всех спортсменов», — написал Бетербиев на своей странице в социальных сетях.
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