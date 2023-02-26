Нурулло Алиев: горд, что являюсь достойным сыном своего народа

Таджикский боец смешанных единоборств Нурулло Алиев, дебютировавший в UFC в эти выходные, обратился к болельщикам со словами благодарности после боя.

«Мы это сделали. Я горд, что являюсь достойным сыном своего народа. Спасибо всем, кто болел и переживал. Мой Таджикистан, я чувствовал вашу поддержку», — написал Алиев на своей странице в социальных сетях.

Нурулло Алиев провёл дебютный бой в UFC, выступив в предварительном карде турнира UFC Fight Night 220. Боец из Таджикистана встретился с бразильцем Рафаэлом Алвесом и одержал победу решением большинства судей. Успех Нурулло также отметил глава UFC Дана Уайт.

Всего у Алиева теперь десять побед в ММА и ни одного поражения.