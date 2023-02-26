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Нурулло Алиев: я не кусал Алвеса, он сам засунул пальцы мне в рот

Нурулло Алиев: я не кусал Алвеса, он сам засунул пальцы мне в рот
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Таджикский боец смешанных единоборств, дебютант UFC Нурулло Алиев заверил, что не кусал своего соперника Рафаэла Алвеса во время поединка.

Напомним, рефери в первом раунде снял один балл с Алиева за укус соперника.

«Я его не кусал. Когда контролировал его головой, то он засунул пальцы мне в рот, и я хотел их выплюнуть. Его палец застрял в зубах. Наверное, он сделал так, потому что сильно устал, почувствовал контроль горного орла. Что тут сказать, это судьи, я ничего не решаю. Я выиграл явно, в доминирующем стиле, чтобы не было никаких сомнений. Без разницы, два очка снимут или три. Я бы упорно шёл до конца и забрал своё», — сказал Алиев на пресс-конференции.

Алиев выиграл у Алвеса решением большинства судей и одержал первую победу в UFC.

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