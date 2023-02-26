Лучшие моменты боя Флойда Мейвезера-младшего и Аарона Чалмерса. Видео
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В ночь с 25 на 26 февраля в Лондоне (Великобритания) на «О2 Arena» прошёл боксёрский вечер, главным событием которого стал выставочный бой между прославленным американским боксёром, бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим и британским бойцом ММА Аароном Чалмерсом.
Бой продлился восемь раундов по две минуты и проходил со значительным преимуществом Мейвезера, но, так как поединок носил статус выставочного, победитель объявлен не был.
Лучшие моменты боя Мейвезера с Чалмерсом
Флойд Мейвезер-младший является непобеждённым американским боксёром. Он завершил карьеру с рекордом 50-0. Теперь экс-чемпион мира выступает в выставочных поединках. Для Мейвезера это был первый бой на территории Великобритании.
Новость по темеМейвезер провел выставочный бой с Чалмерсом
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