Лучшие моменты боя Флойда Мейвезера-младшего и Аарона Чалмерса. Видео

В ночь с 25 на 26 февраля в Лондоне (Великобритания) на «О2 Arena» прошёл боксёрский вечер, главным событием которого стал выставочный бой между прославленным американским боксёром, бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим и британским бойцом ММА Аароном Чалмерсом.

Бой продлился восемь раундов по две минуты и проходил со значительным преимуществом Мейвезера, но, так как поединок носил статус выставочного, победитель объявлен не был.

Лучшие моменты боя Мейвезера с Чалмерсом

Флойд Мейвезер-младший является непобеждённым американским боксёром. Он завершил карьеру с рекордом 50-0. Теперь экс-чемпион мира выступает в выставочных поединках. Для Мейвезера это был первый бой на территории Великобритании.