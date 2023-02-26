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Уайт высказался о трёхлетнем простое Джона Джонса

Уайт высказался о трёхлетнем простое Джона Джонса
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Президент американского промоушена UFC Дана Уайт прокомментировал трёхлетний простой бывшего чемпиона в полутяжёлом весе Джона Джонса.

Американец не выходил в октагон с февраля 2020 года. В последнем бою он выиграл у Доминика Рейеса единогласным решением судей.

«Мы, конечно же, с ним общались, переписывались, но я не задавал слишком много вопросов по этому поводу. Скушайте, Джон уже целую вечность в этом спорте и он величайший боец в истории. Он вложил время в переход в тяжёлый вес, всё делает как надо. Джонс не намотал этот вес на себя за пару месяцев, а потратил годы. Думаю, он понимает, что делает», — сказал Уайт на пресс-конференции.

В ночь на 5 марта Джон Джонс проведёт бой с Сирилем Ганом за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.

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