Уайт высказался о трёхлетнем простое Джона Джонса

Президент американского промоушена UFC Дана Уайт прокомментировал трёхлетний простой бывшего чемпиона в полутяжёлом весе Джона Джонса.

Американец не выходил в октагон с февраля 2020 года. В последнем бою он выиграл у Доминика Рейеса единогласным решением судей.

«Мы, конечно же, с ним общались, переписывались, но я не задавал слишком много вопросов по этому поводу. Скушайте, Джон уже целую вечность в этом спорте и он величайший боец в истории. Он вложил время в переход в тяжёлый вес, всё делает как надо. Джонс не намотал этот вес на себя за пару месяцев, а потратил годы. Думаю, он понимает, что делает», — сказал Уайт на пресс-конференции.

В ночь на 5 марта Джон Джонс проведёт бой с Сирилем Ганом за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.