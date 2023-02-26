Харитонов: Гассиев хочет стать лидером супертяжёлого веса

Именитый российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов высказался о предстоящем боксёрском поединке между соотечественником Муратом Гассиевым (29-1, 22 KO) и американцем Майклом Балогуном (20-0, 16 KO). Бой состоится 3 марта.
«Мурат Гассиев – известный боксёр. Он блистал в то время, когда успешно шёл к званию лучшего в одном карде с Александром Усиком. Я помню, что было интересное противостояние между ними. Тогда Гассиев уступил по очкам. После Мурат пропал на определённое время, набрал вес, перешёл в супертяжёлый вес. Сейчас выступает.
Я не знаю, в какой он форме сейчас. Но, наверное, выходит подготовленный и с новыми стремлениями, хочет стать лидером супертяжёлого веса. Посмотрим и будем болеть», – приводит слова Харитонова РЕН ТВ.
Напомним, Гассиев перешёл в супертяжёлый вес в 2020 году, после поражения в финале Всемирной боксёрской суперсерии от украинца Александра Усика.
Мурат Гассиев продолжает подготовку к бою с американцем Балогуном
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